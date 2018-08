Masami Kurumada, l'autore di Saint Seiya, ha ripreso a lavorare al manga di Otoko zaka

Masami Kurumada è conosciuto ai più per aver realizzato il manga di Saint Seiya e le sue successive declinazioni, tra spin-off e sequel. L'autore, tuttavia, è il detentore di un'altra proprietà intellettuale: Otoko zaka, un'opera dalla produzione travagliata che va avanti dagli anni Ottanta. A quanto pare, il sensei è tornato a occuparsene.

Tramite il suo blog ufficiale, infatti, il creatore di Saint Seiya ha dichiarato che tornerà a scrivere e disegnare il manga che lanciò nell'ormai lontano 1984 sulle pagine di Shonen Jump. L'opera tornerà sulla rivista edita da Shueisha con un arco narrativo intitolato "Tenka Kaihei", che stando alla fonte si comporrà di 7 capitoli.

Per il momento non conosciamo i dettagli sulla nuova saga, né la data di debutto specifica del prosieguo di Otoko zaka su Weekly Shonen Jump. L'opera, tuttavia, è edita in Italia da J-POP Manga, che iniziò la pubblicazione nel 2015 trasponendo finora in italiano 6 tankobon.

Otoko zaka vide la luce negli anni Ottanta, ma è rimasto incompiuto dall'autore per quasi trent'anni, fino al 2014, quando l'autore decise di rimettere mano al manga. In seguito, la produzione ha continuato ad essere travagliata, ma infine Kurumada ha deciso di realizzare un nuovo arco narrativo.

La storia parla di Jingi Kikukawa, un ragazzino delle medie che risulta essere il più forte del suo istituto. L'incontro con un ragazzo di nome Sho Takeshima, tuttavia, mette alla prova le sue abilità e, dopo essere stato sconfitto, il protagonista decide di recarsi sulla Montagna dell'Orco per sottoporsi all'addestramento di un leggendario guerriero chiamato Kenka-Oni, il quale accetta di allenarlo dopo aver visto in lui la persona prescelta per essere il protetto della Stella del Principio Celeste (Ten-kai Sei).