Masamune-kun's Revenge 2: la nuova stagione è stata rinviata causa Covid-19

Sono passati quasi 6 anni dall'uscita della prima stagione di Masamune-kun's Revenge, l'adattamento anime del manga scritto da Hazuki Takeoka e disegnato da Tiv. Soltanto l'anno scorso la serie è tornata a far parlare di sé con l'annuncio ufficiale della stagione 2 la quale uscita doveva essere imminente.

Purtroppo la pandemia da Covid-19 non ha finito di complicare la situazione all'interno dell'industria dell'animazione con alcuni titoli che sono stati costretti al rinvio, anche solo di qualche settimana come nel caso di Nier: Automata. Per quanto riguarda il sequel di Masamune-kun's Revenge, invece, questo doveva compiere il suo debutto nella stagione primaverile, ad aprile, ma a causa di complicanze dettate dal virus la produzione è stata costretta a spostare l'uscita dei nuovi episodi.

Ebbene, dunque, il debutto di Masamune-kun's Revenge 2 è previsto adesso nella stagione estiva, più precisamente a luglio 2023. Non sappiamo se altri titoli riceveranno lo stesso trattamento o se saranno rinviati di un cour come accaduto al sequel di questo anime, tuttavia vi terremo aggiornati vista la situazione in costante mutamento.

