Masamune-kun's Revenge: annunciata la Stagione 2 dell'anime

Nell'ormai lontano 2017 debuttava, in simulcast su Crunchyroll, Masamune-kun's Revenge. A distanza di qualche anno, l'adattamento anime del manga di Hazuki Takeoka e Tiv è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione.

L'annuncio ufficiale della Stagione 2 di Masamune-kun's Revenge è stato anticipato da un simpatico siparietto. Il 1° aprile, il Twitter ufficiale della serie ha colto l'occasione per far cascare i fan in un pesce d'aprile. Nel tweet che vedete in calce all'articolo, infatti, viene annunciata la Stagione 3 dell'anime. I due protagonisti, si accorgono però che è impossibile annunciare una terza stagione senza prima annunciarne una seconda.

Qualche ora dopo, è arrivata la conferma definitiva. Masamune-kun's tornerà con una nuova stagione anime. Nel primo teaser di questa produzione, vediamo una breve panoramica di tutti i personaggi principali, inclusi Masamune e Aki.

La prima stagione contava un totale di 12 episodi prodotti dallo studio d'animazione Silver Link. Verosimilmente, anche questa Stagione 2 avrà una durata simile. Cast e staff dovrebbero essere confermati dal lavoro precedente. Al momento non si hanno informazioni sull'uscita. Masamune-Kun's Revenge 2 arriverà anche in streaming, con Crunchyroll che ha presentato il palinsesto anime 2022. Tuttavia, il suo streaming non sarà più gratuito su Crunchyroll. In Italia, la serie manga è edita da GOEN di RW Edizioni.