Masashi Kishimoto aggiorna i fan di Boruto: Naruto Next Generations sul 2018 del franchise

ha ormai portato a terminetempo fa, ma il franchise è ancora lungi dal veder scritta la parola fine. La serie continua infatti con Boruto: Naruto Next Generations , attualmente, supervisiona questo sequel. Non sorprende quindi che il creatore di Naruto stuzzichi i fan su alcuni nuovi sviluppi.

Di recente, Il Jump Festa 2018 ha avuto luogo a Tokyo e l'evento ha coinvolto alcuni dei più grandi nomi di shonen. Franchising come Dragon Ball e My Hero Academia sono stati messi sotto i riflettori e Naruto (insieme a Boruto) non ha fatto eccezione. Durante il suo panel, il franchise ha condiviso una lettera di Kishimoto, ed è stato lì che il creatore ha stuzzicato i fan su ciò che arriverà nel 2018:

"A tutti quelli che sono usciti per venire al Jump Festa, grazie per essere qui, anche se ultimamente è stato freddo. Davvero, non è parecchio freddo? Ma seriamente, grazie mille. Sono il creatore originale, Masashi Kishimoto. Durante il 2017, sono stato profondamente commosso da Boruto. Non solo dal manga, ma anche dall'inizio dell'anime TV. È stato un anno pieno di molti scambi riguardanti la sceneggiatura con lo staff.

Sono stato coinvolto in cose molto in anticipo personalmente. Come avevo detto riguardo al film di Boruto, 'Non posso fare niente di meglio di questo lavoro!'... È male cercare di imporre i propri limiti a se stessi in quel modo. Penso che uscirò da me stesso dipingendo qualcosa del genere nel 2018. E poi ci sarà il film di Hollywood di Naruto. Ho una bella sensazione anche per l'imminente gioco."

La nota continua spiegando che Kishimoto è impegnato con un nuovo titolo manga, ma ci sono anche cose in corso su Boruto che hanno suscitato il suo interesse:"Con Boruto e Naruto, produrrò qualcosa di ancora più bello a poco a poco. Quindi, per favore, guardate avanti con loro. Nel 2018, ci sarà il cinquantesimo anniversario della Weekly Shonen Jump, quindi d'ora in poi pubblicherà anche nuovi pesi massimi. Penso che sarò in grado di contribuire un po' anche a questo... Certo, i confini del mio nuovo lavoro devono ancora essere decisi."

L'anime di Boruto entrerà presto in un arco narrativo nuovo di zecca mentre inizia a muoversi verso l'arco tanto atteso dell'Esame dei Chunin. Anche Il manga continua, con la squadra di Konohamaru che inciampa in una trama che potrebbe sconvolgere tutta la pace per cui Naruto ha lavorato tanto. i Kishimoto va tenuto d'occhio insomma.