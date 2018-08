Masashi Kishimoto, autore di Naruto, è ansioso di tornare sulla rivista Weekly Shonen Jump

Durante la giornata di ieri, la nota fonte d’informazione YonkouProductions ha diffuso via Twitter uno stralcio dell’intervista che Masashi Kishimoto, geniale autore di Naruto, ha recentemente rilasciato ai microfoni di Shueisha, la famosissima casa editrice nipponica che appunto detiene i diritti del suo fumetto.

Stando a quanto si evince dalla traduzione consultabile in calce all’articolo, l’artista prova un rispetto smodato nei confronti della rivista nipponica Weekly Shonen Jump, che addirittura paragona ad un “torrente”. Pare inoltre che il mangaka non veda l’ora di tornare a pubblicare il frutto del proprio lavoro sulle pagine del suddetto magazine.



Seguono alcuni stralci della suddetta intervista.

“Penso che Shonen Jump sia un riflesso delle persone che vivono in quest’epoca. È stato sempre così, come una corrente continua. Quando ero bambino, c’erano Kinnikuman, Dragon Ball, Ken il Guerriero, e poi è arrivato ONE PIECE... C’erano così tante opere diverse, ma insieme hanno formato una corrente enorme. Ero così contento di entrare a far parte di quella corrente. Beh, l’ho definita una corrente, ma sarebbe più corretto parlare di un torrente in piena... O di un fiume di acido.”



“Mi ero dimenticato delle scadenze imposte alle serie settimanali. Devo essere davvero stupido. Anziché ricordare quanto fosse difficile, ho pensato alle cose nuove che vorrei creare.”

Sfortunatamente non sappiamo ancora quando avrà inizio il nuovo fumetto di Masashi Kishimoto, ma nel mese di marzo Hiroyuki Nakano - editor in chief presso Weekly Shonen Jump di Shueisha - ha rivelato che il prossimo progetto del sensei avrà una realizzazione lunghissima. Non ci resta che pazientare e continuare ad attendere che il maestro sia finalmente pronto per farci conoscere la sua opera inedita.