Masashi Kishimoto: il nuovo manga dell'autore di Naruto avrà una lunga serializzazione!

Non è un mistero che- creatore del fortunatissimo franchise di, nonché supervisore del sequel Boruto: Naruto Next Generations - stia lavorando a un nuovo progetto che verrà serializzato su Weekly Shonen Jump. Nelle ultime ore sono giunte importanti novità sul nuovo manga del sensei.

Nelle ultime ore, infatti, Hiroyuki Nakano - editor in chief presso Weekly Shonen Jump di Shueisha - ha presenziato a una conferenza dedicata ai nuovi annunci targati Shonen Jump, tenutasi a Tokyo. In questa sede ha confermato che il nuovo manga di Masashi Kishimoto - autore e detentore dei diritti del franchise di Naruto - è attualmente in fase di progettazione.

Il progetto, inoltre, avrà una lunga serializzazione sulle pagine del magazine giapponese: non sarà quindi né una storia breve né un semplice one-shot, ma una serie di caratura piuttosto rilevante. Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte di Kishimoto-sensei stesso, oppure da qualcuno dei suoi editor o collaboratori.

Il creatore di Naruto aveva già anticipato qualcosa del suo progetto inedito e attualmente in cantiere durante il Jump Festa 2018, e in generale conosciamo la sua esistenza sin dall'ottobre del 2015. La serie manga di Naruto, invece, si è conclusa nell'ottobre del 2014 e attualmente - realizzato dall'assistente Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi, sotto la guida di Kishimoto - è in corso Boruto: Naruto Next Generations.