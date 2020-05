Masashi Kishimoto, quale sarà il prossimo progetto del creatore di Naruto e Samurai 8?

Masashi Kishimoto è uno dei mangaka più famosi al mondo, fama ottenuta grazie al successo globale Naruto. Durato ben 15 anni, Naruto è stato pubblicato tra il 1999 e il 2014. Masashi Kishimoto ha poi iniziato a lavorare a stretto contatto con il suo assistente Akira Okubo per portare sulla rivista Weekly Shonen Jump il manga Samurai 8.

Purtroppo per il duo, Samurai 8 non ha avuto la stessa popolarità di Naruto e anzi, la scarsità di interesse da parte dei lettori ha portato alla conclusione del manga anzitempo. Samurai 8 aveva molti difetti e una storia non al passo con i tempi. Ciò però potrebbe non ostacolare un ritorno di Masashi Kishimoto in ambito manga.

Innanzitutto, l'autore potrebbe cambiare rivista passando da una spietata e ad alta competizione come Weekly Shonen Jump a una più tranquilla di casa Shueisha. Oltre alle possibilità di essere pubblicato mensilmente su Jump SQ, strada che hanno intrapreso altri mangaka di successo, c'è anche la possibilità di distribuire il proprio manga digitalmente tramite Shonen Jump+ ed essere quindi ancora meno soggetto alle scadenze.

Passando invece alle tematiche, Naruto ha portato i lettori in un'ambientazione giapponese feudale, mentre Samurai 8 nel futuro. In pochi sanno che Masashi Kishimoto pubblicò un manga di gangster intitolato Mario che, con il suo contesto più contemporaneo, potrebbe diventare un manga seinen di discreto successo. Una base moderna ma non sci-fi potrebbe quindi essere sviluppata grazie alle sue potenzialità.

Sicuramente bisognerà attendere non poco prima di rivedere Kishimoto con un pennino tra le mani, ma proprio in questo momento l'autore potrebbe star pianificando la sua nuova opera. Non perdetevi il nostro articolo su Naruto e Samurai 8 con un paragone tra le due opere.