Masashi Kudo, artista di Bleach, si cimenta in un nuovo sketch su Renji

Masashi Kudo ha colpito ancora una volta con i suoi splendidi schizzi sull'opera immortale del mangaka Tite Kubo. Questa volta ha voluto puntare l'attenzione su un personaggio maschile, uno che originariamente era stato introdotto come nemico di Ichigo Kurosaki. Avete capito chi è?

Qualche giorno fa Kudo ha pubblicato sulla sua pagina Twitter (工藤昌史 Masashi Kudo - @Kudo_M_) una splendida immagine di un personaggio amato dai fan e che ha reso la vita del protagonista, Renji Abarai. Solo con il tempo i due sono diventati amici e alleati. Si può ben capire il perchè dell'apprezzamento dei fan verso questo Shinigami: carattere molto simile ad Ichigo e volontà ferrea nel voler combattere contro chi minaccia le persone a lui care. Questo personaggio, durante il corso della serie, ha regalato svariate volte momenti intensi e di un certo spessore.

Non passa ormai settimana che il character designer di Bleach e con questo sketch di Renji ha senza ombra di dubbio confermato ancora una volta il suo talento artistico e la sua abilità. Rispetto ai disegni precedenti, questo si può considerare completo in ogni suo aspetto, sia come tratto, che come colore.

Niente qui sembra incompiuto, rifinito in ogni particolare e con le tonalità brillanti e cupe del nero, rosso e blu. Questo disegno permette ai fan di dare uno sguardo più da vicino al giovane Vice-Capitano della Soul-Society, con quello sguardo di sfida e provocazione rivolto probabilmente a qualche nemico forte, la chioma rossa (solitamente raccolta in una coda) che ricade sulle spalle e uno Shikakusho sbrindellato.

Masashi Kudo continua a mantenere forte il ricordo per la serie de Bleach, così come in tutti i suoi schizzi precedenti, come quelli di Rukia, di Orihime, di Rangiku e molti altri. Il character designer però non si è limitato a manifestare il suo amore per l'opera di Tite Kubo, ma ha voluto anche cimentarsi in diversi disegni dedicati ai personaggi della DC Comics e Marvel Comics. Questo fa capire quanto Kudo sia un artista completo e di certo non sarà l'ultimo disegno che potremo ammirare del disegnatore.