Masashi Kudo, character designer di Bleach, ha dedicato un recente sketch a Orihime Inoue

Uno dei motivi per cui i personaggi di Tite Kubo continuano ad essere molto popolari anche dopo la conclusione di Bleach va certamente attribuito al character design dell’omonima serie d’animazione. Per celebrare il compleanno di Orihime Inoue, il character designer della serie, Masashi Kudo, ha infatti pubblicato in rete un nuovo sketch!

Visionabile in calce all’articolo, un video pubblicato su Twitter dal maestro Masashi Kudo mostra il lungo processo di creazione richiesto dal suo più recente bozzetto: un’illustrazione atta a festeggiare il compleanno della suddetta fanciulla, caduto appunto lo scorso 3 settembre.



Il design di Orihime è tenuto in grande considerazione dai fan di Bleach, e sono in molti a considerare la fanciulla uno dei più interessanti personaggi della serie. Kudo, da parte sua, ha contribuito a ricordarci quanto Orihime sia carina, mostrandoci il costume utilizzato durante l’ultimo arco narrativo del fumetto - quello non ancora trasposto in animazione.



Come i fan ricorderanno, l’esordio di questo costume, nel fumetto, è stato uno dei momenti più spassosi dell’intero arco narrativo, visto che il protagonista Ichigo Kurosaki è rimasto molto colpito dal look audace adottato da Orihime. Sebbene il Sostituto Shinigami abbia incolpato Kisuke Urahara per l’aspetto della compagna di classe, il suo imbarazzo è stato di breve durata, in quanto la situazione imponeva un certo contegno. Questa, comunque, è stata la prima e unica volta in cui Orihime, abituata a costumi molto sobri, abbia indossato un abito audace quanto quelli di personaggi del calibro di Matsumoto.



E voi, cosa ne pensate dello sketch realizzato da Masashi Kudo? Desiderate ancora oggi che l'ultimo arco narrativo di Bleach riceva una completa trasposizione animata?