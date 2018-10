Masashi Kudo, character designer di Bleach, ha dedicato uno sketch al Joker

Quello del Joker è senza dubbio uno dei personaggi più iconici di casa DC Comics, ragion per cui molti artisti sono soliti dedicargli dei bozzetti. A tal proposito, durante la giornata di ieri Masashi Kudo - il character designer di Bleach - ha condiviso via Twitter uno sketch dedicato proprio al Principe Pagliaccio del Crimine...

Visionabile in calce all’articolo, il disegno immagina un Joker che si adatterete benissimo ad un anime prodotto in stile noir. Masashi Kudo, che in passato ha curato il character design dell’anime di Bleach, ha invero donato al Joker un look abbastanza realistico: indossando un abito nero, il personaggio avanza nell’ombra con fare piuttosto minaccioso. Uno dei dettagli più interessanti dell’immagine è infatti rappresentato dal trucco curato da Kudo, che in questo caso evidenzia in particolare le labbra del villain.

Come i fan ricorderanno, questo sketch non rappresenta il primo contatto fra Joker ed il mondo dell’animazione giapponese. Quest’anno, infatti, è stata rilasciata un’avvincente pellicola intitolata Batman Ninja, la quale ha catapultato nel Giappone feudale non solo il Cavaliere Oscuro di Gotham e tutti i suoi più validi collaboratori, ma anche i suoi più acerrimi nemici - fra cui il Joker stesso. Il lungometraggio ha visto Batman e Joker sfidarsi in un’epoca remota, e la CGI dell’anime sembrava adattarsi piuttosto bene alla stravagante personalità del clown.

Sebbene al momento non vi siano altri anime basati sull’affascinante personaggio DC Comics, il carismatico villain tornerà molto presto sul grande schermo. Intitolato semplicemente “Joker”, il lungometraggio prodotto da prodotto da Martin Scorsese e diretto da Todd Phillips racconterà infatti le origini del personaggio, ma curiosamente non sarà affatto collegato al DC Extended Universe.