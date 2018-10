Masashi Kudo, il character designer di Bleach, realizza un disegno di Rukia e Noel

Il character designer dell’anime di Bleach, Masashi Kudo, condivide regolarmente su Twitter diversi sketch da lui realizzati. Qualche tempo fa aveva realizzato un’illustrazione di Joker, oggi, invece, è il turno di Rukia di Bleach e di Noel, quest’ultima del one-shot “Burn the Witch” di Tite Kubo.

Nell’immagine in questione, che potete trovare più in basso, in calce alla notizia, si può notare come Rukia stia indossando la veste bianca da Capitano. Noel, protagonista del one-shot di Kubo, la quale lavora nel ramo occidentale della Soul Society, impugna invece la sua caratteristica “bacchetta-pistola”.

I fan, i quali sono rimasti particolarmente colpiti dalla qualità del lavoro di Kudo, si stanno giù immaginando, come si può notare in certi commenti sotto il tweet dell’animatore, un crossover tra i due titoli di Tite Kubo.

Masashi Kudo è un famosissimo animatore che ha partecipato in diversi progetti come Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2, Naruto Shippuden, Planets, Black Butler – Book of Circus, Initial D – Second Stage e molti altri.

Recentemente ha realizzato moltissimi sketch, come quello di Evil Superman e di Joker. Ma non solo, ha disegnato anche Kenpachi Zaraki, Rangiku Matsumoto (che potete vedere QUI) e Orihime Inoue di Bleach.

Come vi sembra il nuovo sketch di Masashi Kudo? Vi piace?