Masashi Kudo, character designer di Bleach, ha realizzato un disegno di Evil Superman

Su Twitter, Masashi Kudo, animatore e character designer dell’anime di Bleach, ha condiviso una serie di sketch con i propri fan. Fra questi disegni diversi erano a tema DC Comics. Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere il “suo” Joker, oggi invece il protagonista è Evil Superman.

Come potete vedere più in basso, in calce alla notizia, l'interpretazione di Kudo si discosta abbastanza dalla rappresentazione tradizionale della versione malvagia dell'iconico eroe, che nel film dell’83 risultava essere molto più simile a Superman. Tutto il corpo di Evil Superman è ricoperto di ombre che vanno a delineare degli addominali scolpiti. Il volto truce mostra poi uno sguardo acceso, con degli occhi illuminati di rosso.

La prima apparizione cinematografica di Evil Superman avvenne nel 1983, con il film “Superman III”. Il titolo, diretto da Richard Lester, venne prodotto da Warner Bros.

Evil Superman, per chi non lo sapesse, è un essere che si è separato da Superman a causa del contatto con della Kryptonite sintetica.

Masashi Kudo è un famosissimo animatore (ecco alcuni esempi: 1, 2 (spoiler di Bleach), 3) che ha lavorato in svariati progetti e in diversi ruoli. Per esempio, in Bleach, egli ricoprì i ruoli di: Episode Director, Character Designer, Animation Director, Character Supervision e Key Animator. Tra i suoi lavori egli può vantare:

Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 : Opening Animation;

: Opening Animation; Initial D - Second Stage : Key Animation (ep. 4);

: Key Animation (ep. 4); Naruto Shippuden : Key Animation;

: Key Animation; Black Butler - Book of Circus : Key Animation (OP);

: Key Animation (OP); Planetes : Animation Director (ep. 6, 7, 11, 15, 20, 25), Design Assistant, Key Animation (ep. 1, 4, 6, 15, 20, 26);

: Animation Director (ep. 6, 7, 11, 15, 20, 25), Design Assistant, Key Animation (ep. 1, 4, 6, 15, 20, 26); The Legend of the Galactic Heroes – OVA: In-Between Animation (ep. 97, 109).

Avete visto il disegno? Come vi sembra?