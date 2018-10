Masashi Kudo ha dedicato l'ultimo sketch a tre personaggi importanti di Bleach

Bleach è ancora una delle serie più popolari pubblicate dalla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nonostante la serie sia finita ormai da un paio di anni. Uno degli elementi di forza di quest'opera è sicuramente il character design che è riuscito a catturare l'attenzione di molti.

L'amore per Bleach e soprattutto per i meravigliosi bozzetti del celebre character designer Masashi Kudo hanno regalato immortalità alla serie.

Questa settimana il disegnatore ha nuovamente pubblicato sulla sua pagina Twitter ufficiale (@Kudo_M_) un bellissimo sketch con tre volti a noi noti. Il nuovo disegno condiviso raffigura i due membri della Soul Society Kenpachi Zaraki, Rangiku Matsumoto e la giovane Orihime Inoue, già usati in disegni precedenti del maestro.

Dai tratti decisi ed essenziali e colori tenui che passano dal rosa, al giallo all'ocra, questi tre soggetti sembrano essere tra i modelli preferiti da Masashi. Balza subito al'occhio l'abbigliamento di Orihime, legato all'arco narrativo finale della serie. Le figure femminili, che affiancano uno Zaraki appena sorridente, non esitano a mettere in mostra il loro lato migliore e provocante, soprattutto Rangiku.

In passato Kudo ha anche condiviso i brillanti schizzi di Ichigo, Rukia e Kenpachi, oltre a un sorprendente bozzetto di Grimmjow. Ricordiamo anche gli sketch che collegano vecchie serie di Tite Kubo all'ultima one-shot, Burn the Witch.

Immancabili i commenti positivi, l'apprezzamento e il sostegno dei fan verso le meravigliose opere di Masashi Kudo. Anche se la serie sia ormai finita, Bleach vive ancora grazie a nuovi videogiochi e alla recente trasposizione live-action uscita su Netflix.

Bleach è stato creato da Tite Kubo per Weekly Shonen Jump di Shueisha e pubblicato tra il 2001 e il 2016. Successivamente è stato tradotto in inglese grazie a VIZ Media. La serie è stata adattata a serie animata dallo Studio Pierrot, ha ottenuto quattro lungometraggi, musical rock, videogiochi e un sacco di altri prodotti.