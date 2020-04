Masashi Kudo passa da Bleach a Naruto: ecco un meraviglioso sketch dedicato a Sasuke

Bleach tornerà con un anime e tra i fan più felici c'è Masashi Kudo, storico animatore e character designer dell'anime targato Studio Pierrot. Nel corso degli anni, Kudo non ha mai abbandonato il mondo degli shinigami preparando sempre illustrazioni dedicate. Stavolta però si scosta da quell'universo per spostarsi nel mondo ninja di Naruto.

In occasione del Dubai Comic-Con, Masashi Kudo ha realizzato un disegno per lo stand di TSUME e il soggetto scelto è proprio Sasuke Uchiha, personaggio del mondo di Naruto, come si può vedere dall'illustrazione in calce. Il noto character designer ha realizzato un Sasuke mentre utilizza il suo Susanoo, di colore viola, mentre si prepara a sparare una freccia fatta di Amaterasu. Sasuke invece è in basso e, con la katana sfoderata e gli abiti che ha utilizzato dal timeskip in poi, si prepara a utilizzare una delle sue tecniche più iconiche, il Chidori. Vi piace questa illustrazione a tema Naruto?

Naruto e Bleach sono stati per lungo tempo rivali e amici sulle pagine di Weekly Shonen Jump, essendo stati serializzati contemporaneamente per circa 13 anni. Nel corso degli anni, Masashi Kudo si è particolarmente dedicato a Bleach. Un esempio è il disegno dedicato a Soi Fon insieme a tanti altri postati su Twitter.