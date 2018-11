Masashi Kudo pubblica un nuovo sketch del protagonista di Bleach

Il condividere nuovi sketch dedicati ai vari personaggi della nota opera di Tite Bubo con i fan sembra essere diventato un appuntamento fisso per il character designer dell'anime Bleach, Masashi Kudo. Questo sembra essere davvero apprezzato dai suoi followers e dagli appassionati della serie.

Questa volta, Kudo ha deciso di pubblicare sul suo profilo Twitter (@Kudo_M_) uno schizzo dedicato a Ichigo. Rispetto al precedente disegno, in questo viene mostrato esclusivamente il volto del protagonista a metà del processo di trasformazione in Hollow.

Accanto a lui possiamo vedere un'altro sketch che inquadra sempre il volto e il personaggio in questione è Hiyori Sarugaki, uno dei membri del gruppo dei Vizard, con addosso quelli che sembrano essere gli abiti da Shinigami. Per chi conosce la serie riconoscerà subito il nuovo look di Ichigo, nella sua ultima forma che ha debuttato nell'arco narrativo de La Guerra dei Mille Anni. Un ibrido che fonde il potere degli Shinigami e dei Quincy di Ichigo insieme ai suoi poteri di Hollow. Questa si rivelerà essere l'unica forma in grado di resistere contro Yhwach nell'ultimo arco della serie.

Questi due sketch, dalle solite tinte pastello tenue, sembra aver riscosso un incredibile successo tra i fan. In precedenti occasioni Kudo ha dimostrato e condiviso l'amore che nutre verso il suo lavoro e l'opera di Bleach, come il dolce bozzetto di Rukia o di Orihime in occasione del suo compleanno, di Rangiku, di Kenpachi, di Grimmjow, e altri schizzi che coprono l'intera opera dalle origini del manga di Tite Kubo a Burn the Witch.

Ricordiamo che Kudo ha mostrato la sua abilità svariate volte condividendo, non solo splendidi disegni dedicati a Bleach, ma anche ad altre opere da lui amate, come la DC Comics (Cyborg Superman e Joker) o la Marvel Comics (Venom). Si può affermare che Bleach è riuscita a trovare il suo posto tra le opere immortali.