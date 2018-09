Bleach: Masashi Kudo rilascia un nuovo sketch di Rangiku Matsumoto

Dopo il video live-sketch dedicato a Grimmjow Jaegerjaquez, il character designer della serie di Bleach ha voluto deliziarci questa settimana con un'altro bozzetto, questa volta a tema "rosa".

L'opera di Tite Kubo, Bleach, è stata considerata una dei principali pilastri per la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha per tutto il periodo della pubblicazione, sia da un punto di vista artistico che a livello di trama. Ovviamente questo include i personaggi, tra cui l'affascinante Rangiku Matsumoto.

Tratti netti ed essenziali, pochi colori e un primo piano della nostra eroina sono riusciti a catturare l'attenzione del pubblico.

Il nuovo schizzo di Kudo riesce a cogliere ogni sfaccettatura del personaggio di Matsumoto e mette in evidenza una delle principali ragioni per cui i fan sono stati attratti dal suo character design "allettante".

C'è da dire che sia il creatore della serie che il character designer hanno dimostrato di non essere affatto timidi nel proporre figure femminili sbarazzine, ricordiamo lo schizzo di Orihime.

Tuttavia non è l'aspetto fisico a rendere Matsumoto uno dei personaggi più forti e tenaci della serie. Inizialmente viene presentata come una donna provocante in mezzo a tanti uomini. Tenente della decima divisione della Soul Society, sotto il capitano Toshiro Hitsugaya, la shinigami ha mostrato durante nel corso della serie intelligenza, serietà e astuzia. Questo ha portato i fan ad apprezzarla sempre di più.

Per chi ancora non lo conoscesse, Bleach è un manga scritto e disegnato da Tite Kubo per Weekly Shonen Jump a partiredal 2001. La serie segue le avventure del giovane delinquente Ichigo Kurosaki,in grado di vedere gli spiriti. Sarà questa sua straordinaria capacità e spingerlo verso un mondo strano e pericoloso e a scontrarsi con mostruosi spiriti oscuri, conosciuti come Hollows.

È stato tradotto in inglese grazie a VIZ Media. La serie ha ottenuto un adattamento in un anime nel 2004 ad opera dello Studio Pierrot, quattro lungometraggi animati, un musical rock, videogiochi e un sacco di altri prodotti. Attualmente è possibile vedere la serie in streaming su Hulu.