Mashima disegna la protagonista di EDENS ZERO e dei suoi vecchi manga in un nuovo sketch

Hiro Mashima è sempre stato considerato un mangaka capace non solo di disegnare velocemente, ma anche molto bene, specialmente i personaggi femminili. L'autore infatti ha sfruttato queste sue peculiarità animando il suo profilo Twitter con disegni sempre nuovi, prima a tema Fairy Tail e Rave e poi a tema EDENS ZERO.

Hiro Mashima ha da poco celebrato il primo anniversario di EDENS ZERO sia sulla rivista sia a modo suo con le solite bozze pubblicate via Twitter, ma l'autore ha scelto di non perdere tempo e di tenere invogliati i suoi fan grazie a una nuova illustrazione inedita. Stavolta, come potete vedere in calce, l'abile mangaka ha deciso di riunire tutta la sua carriera in una sola immagine.

Nel disegno infatti vediamo le tre protagoniste delle sue opere maggiori: Elie di Rave, Lucy Heartfilia di Fairy Tail e Rebecca di EDENS ZERO. A fare compagnia alle ragazze c'è anche Plue, mascotte di Rave e Fairy Tail, ma che è stato poi sostituito da Happy in EDENS ZERO. Mashima ha spesso fatto sollevare critiche a causa dei suoi personaggi che possono risultare molto identici, e quest'illustrazione fa notare le varie somiglianze delle ragazze.

EDENS ZERO è il nuovo manga di Hiro Mashima, pubblicato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 27 giugno 2018 e che per ora è stato raccolto in quattro volumi.