Mashle 2, Bling Bang Bang Born sempre più da record: l'opening è virale

Fondendo l'ironia e la parodia di One-Punch Man con gli stereotipi del mondo magico di Harry Potter, ecco che si ottiene Mashle - Magic and Muscles. La sigla della seconda stagione dell'anime non solo è riuscita ad attirare l'attenzione dei fan a livello globale, ma ha ottenuto dei record di visualizzazioni davvero impressionanti!

L'account X ufficiale di Mashle ha comunicato che la opening della seconda stagione ha raggiunto l'incredibile traguardo di 10 milioni di visualizzazioni su YouTube in appena 2 settimane dalla sua pubblicazione. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, il video vanta ben 12.900.673 visualizzazioni, e il numero è destinato a crescere nel tempo.

La sigla di apertura è intitolata "Bling-Bang-Bang-Born" ed è interpretata dalla band Creepy Nuts. A confronto con la opening della prima stagione dell'anime, dal titolo "Knock Out" e cantata da Taiiku Okazaki, la quale ha raggiunto solo 2,55 milioni di visualizzazioni nei nove mesi successivi al suo debutto, quello di questa nuova canzone è un vero e proprio record.

Intanto, la seconda stagione di Mashle stupisce i fan per l'eccelsa qualità dell'animazione, con scontri a dir poco epici e momenti comici. È stato anticipato da parte dello staff dell'anime che i nuovi episodi adatteranno l'arco narrativo del Divine Visionary Selection Exam, in cui il protagonista Mash Burndead e i suoi compagni dovranno superare un esame di selezione estremamente importante.

Per Marsh, privo di qualsiasi tipo di magia, sarà molto difficile superare l'esame, motivo per cui dovrà fare solo affidamento sui suoi muscoli! Per quanto riguarda la sua versione digitale, il manga di Mashle è terminato lo scorso luglio con un finale eccezionale.