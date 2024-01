Mashle 2, non solo l'opening: l'anime regala emozioni con le sue animazioni!

Nelle scorse settimane gli appassionati di anime sono andati in visibilio per la nuova sigla di apertura di Mashle - Magic and Muscles, non solo per il brano musicale ritmato e coinvolgente ma anche per la realizzazione grafica molto originale. Con l'uscita della seconda stagione, la community è rimasta nuovamente stupita, ma questa volta dalla qualità dell'animazione.

La seconda stagione di Mashle Magic and Muscles tratterà l'arco narrativo del Divine Visionary Selection Exam, ma prima dell'esame finale per diventare Illuminato Divino, Mash Burnedead e i suoi amici hanno deciso di concedersi un po' di relax. Eppure, nonostante queste premesse, il gruppo di ragazzi si è ritrovato a dover affrontare una battaglia fatta di magia e puro caos.

Per la prima volta, è stato mostrato l'enorme potenziale di Rayne Ames, un Illuminato Divino. E' in questa frazione del terzo episodio che, in una lotta contro Margarette Macaron, ha sfoggiato tutta la sua magia. L'anime ha mostrato una qualità eccelsa dell'animazione. Se volete dare uno sguardo a quest'iconica scena, è disponibile la clip in questione in calce all'articolo.

Ad occuparsi dell'animazione di Mashle - Magic and Muscles è lo studio A-1 Pictures, già ampiamente conosciuto dal pubblico per aver portato sul piccolo schermo titoli come Black Butler, Fairy Tail, The Seven Deadly Sins e Sword Art Online, solo per citarne alcuni.

Il più recente fra gli anime del noto studio, Solo Leveling, è riuscito a far innamorare il pubblico per la trama coinvolgente e un'ottima qualità dell'animazione.