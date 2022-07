Mashle, l'anime adatterà il manga al 'completo': cosa significa?

Tra i vari fumetti di Weekly Shonen Jump che hanno guadagnato trazione negli ultimi anni c'è Mashle, un action comedy che risulta essere un particolare incrocio tra Harry Potter e One-Punch Man. Una dicitura piuttosto azzeccata per questo ragazzo che, privo di qualsivoglia magia, si fa strada in un mondo di incantesimi a suon di pugni.

Il suo successo è stato discreto e per questo ha convinto qualche produzione a investire sul progetto, facendo nascere l'anime di Mashle. Per ora c'è ben poco da tenere in considerazione: una key visual, un teaser trailer e poco altro, con il tempo che fornirà altri dettagli su studio, produzione, staff e cast coinvolto. Intanto però, nel materiale promozionale dell'anime di Mashle appare una certa dicitura.

Sembra infatti che Mashle sarà un adattamento "completo". Cosa significa? È noto da un po' di tempo che il manga di Komoto sia in fase conclusiva. Nonostante la giovane età, poco più di dieci volumi pubblicati in patria, l'arco finale e quindi l'ultima battaglia arriveranno a breve. Di conseguenza, con il manga alla fine, l'anime di Mashle adatterà tutta la storia.

Non è dato sapere quanti episodi saranno e se ci saranno tagli o modifiche strutturali al progetto, in modo tale da incastrare il tutto in una sola stagione.