Mashle, l'anime è ufficiale: ecco il primo teaser trailer della serie magica

Sono stati giorni ricchi di notizie in virtù della presenza dell'Anime Expo 2022. Sono stati tanti gli anime annunciati ufficialmente e mostrati con teaser trailer e tanto altro ancora. A questi si aggiunge un'opera di Weekly Shonen Jump che ha fatto faville negli ultimi anni: Mashle, il manga action comedy sulla magia.

Già da diversi giorni si parlava dell'anime di Mashle grazie ad alcuni leak e a del materiale promozionale preparato e mostrato in anticipo sul web. Ora però è tutto ufficiale, sia grazie all'uscita della rivista Weekly Shonen Jump che grazie a un trailer pubblicato da Aniplex of America durante l'Anime Expo 2022, sia in giapponese che in lingua anglosassone.

Ed è proprio il teaser trailer inglese di Mashle quello visibile in alto. Riprendendo alcune vignette del manga e inserendo alcune scritte per dare il contesto di questo mondo magico dove la magia è forza e potere, viene presentato il protagonista Mash Burnedead mentre distrugge una bacchetta. Mashle debutterà nel 2023 ma per ora non sono noti altri dettagli come lo studio, il cast e la stagione d'uscita.

Intanto il manga si sta avviando verso la conclusione, come ha rivelato l'autore di Mashle ultimamente.