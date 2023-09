Mashle: approfondimenti, magie e nuove illustrazioni nel Fanbook della serie

Nata come una parodia a metà tra One-Punch Man e il magico universo di Harry Potter, Mashle: Magic and Muscle di Hajime Komodo si è evoluta molto nel corso dei 162 capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump, e ora l’autore è pronto a svelare ogni segreto su personaggi e ambientazioni nel primo fanbook ufficiale.

L’avventura di Mash Burndead e dei suoi compagni alla splendida Accademia Magica di Easton ha in effetti conquistato un ruolo di rilievo nella scena degli shonen fantasy caratterizzati da un grande tasso di intermezzi comici, e non solo per via dei personaggi e delle palesi ispirazioni ad altre opere di successo, ma sopratutto per gli elementi più singolari che caratterizzano il mondo ideato da Komodo.

Per questo Shueisha e Shonen Jump hanno presentato ai lettori il primo Mashle Fanbook ufficiale, tramite l’immagine che potete vedere in fondo alla pagina. Si tratta di un volume corposo in cui saranno presenti schede dettagliate su oltre 120 personaggi, contenuti extra non meglio specificati, ma come accade spesso in queste occasioni possiamo aspettarci i character design originali e informazioni sul processo creativo della serie, in parte già anticipate nelle sezioni tra un capitolo e l’altro del manga, e non mancheranno illustrazioni inedite di Komodo e tavole interamente a colori.

Il primo Mashle Fanbook ufficiale arriverà in Giappone il 4 ottobre 2023, e possiamo aspettarci l’arrivo anche in Italia dopo che Star Comics avrà pubblicato il diciottesimo tankobon del manga. Diteci cosa ne pensate di questo fanbook e se prenderete in considerazione di acquistarlo nei commenti.

Per finire ecco i nuovi personaggi di Mashle in arrivo nella seconda stagione, e al riassunto degli ultimi capitoli di Mashle.