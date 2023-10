Mashle: arriva l'ultimo tankobon, ecco il video per celebrare la fine del manga

Mashle è stata una gradita sorpresa per molti lettori di Weekly Shonen Jump e pur presentandosi come un’opera in parte derivativa, con chiari riferimenti a Harry Potter e One-Punch Man, l’opera si è guadagnata un certo pubblico, e Shueisha ha deciso di celebrare l’uscita dell’ultimo volume, e altri prodotti, con un video molto speciale.

Ripercorrendo i momenti drammatici visti sul finale della serie per poi passare rapidamente ai soliti intermezzi comici con tanto di bignè, il dolce preferito di Mash, diventato esperto anche nel cucinarli lui stesso, il video serve come addio alla serie e pubblicità all’uscita in Giappone del 18° tankobon, ma non solo. Infatti, lo stesso giorno della pubblicazione del volume, fissata ad oggi 4 ottobre 2023, gli appassionati giapponesi delle magiche avventure di Mash e compagni potranno acquistare anche la terza light novel ufficiale dedicata ad approfondire determinati eventi e personaggi dell’opera di Komodo.

Inoltre, per rendere la conclusione della serie meno pesante ai più affezionati, è disponibile da oggi anche il primo fanbook ufficiale di Mashle, contenente approfondimenti, illustrazioni inedite e schede di moltissimi personaggi, dai protagonisti dell’accademia Easton agli antagonisti affrontati fino alla fine. Il fanbook, che molto probabilmente verrà portato in Italia dalla casa editrice Star Comics, è un’ottima occasione anche per chi sta seguendo unicamente l’anime prodotto da A-1 Pictures, e magari vuole avvicinarsi all’universo cartaceo di Mashle.

Fateci sapere cosa ne pensate del video nella sezione commenti. Intanto, ricordiamo che Mashle ha raggiunto le 6 milioni di copie in tutto il mondo, e vi lasciamo ai nuovi personaggi della seconda stagione dell’anime.