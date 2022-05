Mashle, l'autore si rimangia ancora le sue parole: il nuovo commento scuote i fan

Negli ultimi anni sono cominciati tanti manga su Weekly Shonen Jump. La rivista di manga più famosa al mondo ha potuto contare sulla vena creativa di mangaka esordienti, tra cui Hajime Komoto. In un'ambientazione che ricorda molto quello di Harry Potter ma fortemente mischiato a One-Punch Man, Mashle è riuscito a far sentire il suo peso.

Mashle è stato candidato a molti premi nel corso degli anni, con il giovane Mash Burnedead che ha dovuto farsi strada nel mondo della magia a suon di pugni, suscitando ilarità ma anche un senso di inclusione. I piani dell'autore Hajime Komoto sembravano molto precisi col volume 7, ma all'improvviso l'autore sembrava aver cambiato idea con il volume 10, in un commento che diceva che "aveva scherzato".

Con la pubblicazione del volume 11 di Mashle, il mangaka cambia nuovamente le carte in tavola. Il commento inserito in questo tankobon appena pubblicato in patria è molto chiaro: Mashle è entrato nell'arco finale, quindi i capitoli su Weekly Shonen Jump porteranno presto alla conclusione della storia. A questo punto, va presa per buona la prima dichiarazione dell'autore che diceva che la serie è circa a metà storia. Non sarebbe quindi un imprevisto vedere Mashle concludersi tra il volume 14 e il volume 18, dato che la battaglia finale è chiaramente in vista.