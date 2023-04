Mashle: l'avventura di Mash ha inizio nelle sigle di apertura e chiusura dell'anime

L’attesa per gli appassionati di Mashle: Magic and Muscle è finita. Ieri, 7 aprile 2023, è infatti uscito il primo episodio dell’anime prodotto da A-1 Pictures volto a presentare il motivo per cui Mash Burndead, un ragazzo nato senza alcun tipo di poteri magici, si ritroverà a frequentare l’Accademia Magica Easton e minacce inaspettate.

Insieme alla prima puntata, piuttosto introduttiva, sono state rivelate anche l’opening e la ending, le quali invece hanno mostrato molti personaggi non ancora incontrati da Mash, suggerendo anche alcune delle sfide che lo attendono nei primi mesi di studio nella scuola di magia. La sigla iniziale, intitolata “Knock Out”, è cantata da Taiiku Okazaki e accompagna una rapida presentazione dei protagonisti e anche di alcuni degli antagonisti che ostacoleranno la missione di Mash di diventare un Illuminato Divino, il migliore studente del suo anno.

L’ending, intitolata “Creampuff Funk” e cantata da Philosophy no Dance, è invece caratterizzata da toni più leggeri. Da subito infatti viene presentata una carrellata di dolci e bignè, i preferiti di Mash, che si diverte a ballare coi suoi amici per poi dedicare parte della giornata a girovagare per la città, entrare in diversi negozi, per chiudere la serata con una cena in un locale del post.

Fateci sapere, come di consueto, se avete visto il primo episodio di Mashle e se vi ha colpito nella sezione dedicata ai commenti.