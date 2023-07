Mashle, com'è finito il manga? Il riassunto degli ultimi capitoli

Gli appassionati di anime hanno conosciuto da qualche mese Mashle, incentrato sul giovane Mash Burnedead che ha un problema: in questo mondo magico, chi non ha magia viene visto come un rifiuto, uno scarto. E Mash di magia non ne ha, ha però un fisico eccezionale. Ed è con quello che va avanti, con Mashle rinnovato per una seconda stagione.

Tuttavia, come in molti già sapranno, questo è un adattamento animato che deriva dall'omonimo manga scritto e disegnato da Hajime Komoto. Serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2019, Mashle si è concluso. L'ultimo capitolo è stato pubblicato il 2 luglio 2023, ma come si è conclusa la storia di Mashle?

L'ultima battaglia di Mash Burnedead lo ha visto affrontare il suo creatore, l'essere che ha creato lui e i suoi fratelli con lo scopo di ottenere il corpo perfetto e conquistare il mondo. Nonostante le magie temporali che aveva a disposizione, Innocent Zero non ha potuto fare niente contro lo strapotere fisico di Mash, che alla fine è riuscito a sconfiggerlo. Non solo: grazie all'umanità mostrata da Mash, Innocent Zero ha deciso di riavvolgere il tempo e di invertire i danni causati dalla sua guerra.

Quello di Mashle è un lieto fine che si conclude negli ultimi due capitoli, il 161 e il 162. Conclusa la battaglia, Mash e gli altri tornano all'accademia di Easton, con tutti che riescono a vivere felici e contenti, anche il protagonista, che rifiuta il ruolo di Grande Visionario e si ritira nella sua casa di campagna per produrre i suoi amati dolci.

E voi avete letto il finale di Mashle?