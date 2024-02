Mashle come Dragon Ball: avete notato quegli omaggi al film Super Hero?

È chiaro che Mashle: Magic and Muscles abbia preso ispirazione dai migliori franchise al mondo, non solo degli anime: a partire da Harry Potter di J.K. Rowling, fino al One-Punch Man di ONE, questo titolo ironizza sulle opere di magia e, nonostante sia una semplice parodia, è comunque dotato di un'animazione pazzesca.

Tra le ispirazioni di Mashle ci sono anche titoli come Mob Psycho 100, sempre dell'autore ONE, e Black Clover, ma a questi sembra si sia aggiunto anche il leggendario Dragon Ball. L'utente MilkFreeza su X, il vecchio Twitter, ha colto alcune affinità evidenti fra questo nuovo adattamento animato di A-1 Pictures e la famosa opera di Akira Toriyama.

In particolar modo, alcune scene richiamano fedelmente il film più recente del franchise, Dragon Ball Super: Super Hero. Nell'ultimo episodio di Mashle, l'uso delle iconiche sfere del drago e i poster dei personaggi riprendono tonalità e stili simili a quelli della pellicola animata, ma le somiglianze non si fermano qui. Trovate le varie scene a confronto in calce alla notizia, con annessa spiegazione delle sequenze.

I riferimenti alla pellicola sono molto chiari: a partire dal Makankosappo, fino alla modalità con cui Mash devia gli attacchi, che richiama fedelmente i gesti iconici di Piccolo e Gohan e persino le presentazioni dei personaggi ricordano, nei colori e nel design, quelle presenti in Super Hero. Mashle: Magic and Muscles non ha solo reso omaggio non solo all'estetica di Dragon Ball, ma anche alle dinamiche di combattimento della serie che da anni influenza intere generazioni di manga shonen.

L'anime di Mashle si è fermato momentaneamente, ma è pronto a tornare molto presto. A quando è previsto il ritorno sugli schermi?