Mashle come Harry Potter: 10 riferimenti al mago di Hogwarts nello shonen di Komodo

Dall’uscita del primo capitolo la serie Mashle: Magic and Muscle è stata evidente l’influenza di due opere sull’avventura di Mash Burndead. La prima è One-Punch Man di ONE e Murata, mentre la seconda riguarda il magico universo di Harry Potter. Ma quanti elementi ha preso Komodo da Hogwarts e dintorni? Scopriamolo!

Ad una prima lettura di Mashle è inevitabile pensare che Komodo sia un grande appassionato del mondo di maghi e babbani ideato dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, dato che già all’interno del primo volume si notano molte somiglianze tra la storia di Mash e quella di Harry. Andiamo quindi a vedere i 10 riferimenti a Harry Potter presenti nella serie.

Partiamo dallo stile con cui vengono intitolati i singoli capitoli, riprendendo la tipica formula del mago di Hogwarts: “Mash Burndead e…” Inoltre i due protagonisti hanno alcuni tratti in comune, come i segni sul volto, per Harry è la cicatrice a forma di saetta scaturita dall’attacco di Voldemort, per Mash è il marchio magico che si disegna da solo per integrarsi nell’accademia, il cui stile richiama una saetta.

Arriviamo all’accademia Easton, che con alte torri ed edifici in puro stile gotico medievale ricorda immediatamente la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Anche le uniformi e la suddivisione in case, tre anziché quattro, è un palese riferimento all’universo della Rowling. Aggiungiamo poi che nel gioco del Duelo sono evidenti parallelismi col Quidditch, sebbene Mash, a differenza di Harry, non sia particolarmente entusiasta di prenderne parte.

Il preside Wahlberg è una copia del professor Albus Silente, con lunghi abiti sontuosi, una lunga barba bianca e gli occhiali. Ma le somiglianze tra i due non si fermano ad un mero paragone estetico, dato che Wahlberg è estremamente potente, uno dei migliori maghi della sua generazione, titolo conquistato anche da Silente nel suo universo. Komodo si è preso anche la libertà di stravolgere elementi molto importanti nel mondo magico, come il cappello parlante, artefatto creato da Godric Grifondoro per decidere la casa a cui assegnare i nuovi studenti, che a Easton diventa lo scheletro di un unicorno.

L’informazione nel mondo di Harry Potter viaggia, oltre che attraverso i gufi, anche attraverso quotidiani di cui il più importante è la Gazzetta del Profeta, dove si possono notare fotografie e immagini in movimento. Nel primo capitolo di Mash si può notare un poliziotto impegnato nella lettura di un giornale, dove non solo si notano immagini semoventi ma si sente anche una voce che legge le notizie proveniente dalla stessa rivista.

Infine, l’ultimo riferimento si ritrova nella forma della casa di Mash, basata sulla capanna di Hagrid, guardiacaccia e custode delle chiavi di Hogwarts. Sebbene Hagrid abbia ammassato pietre per ottenere quella caratteristica forma, e Mash abbia preferito il legno come materiale principale, le due dimore si somigliano moltissimo.

In conclusione, ecco il segreto dietro il successo di Mashle.