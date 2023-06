Mashle, è il momento del gran finale: l'ultimo capitolo è in arrivo

Sono passati ormai diversi anni da quando Weekly Shonen Jump iniziò una piccola rivoluzione. Alle porte del 2020, la rivista stava infatti per attraversare uno dei suoi cambiamenti più grandi, e lo fece pubblicando Mashle, insieme ad Undead Unluck e Guardian of the Witch. I primi due sono riusciti a raggiungere il successo, in particolare Mashle.

Così, da fine 2019, Mashle ha intrattenuto i lettori di Weekly Shonen Jump e Manga Plus con le sue botte assolutamente non magiche, con un misto di azione e risate, in particolar modo quando entra in gioco il protagonista. Un'alchimia che però non era destinata a durare, come aveva ammesso più volte l'autore Hajime Komoto. Nei suoi piani, infatti, la serie non sarebbe stata lunghissima e ha più volte aggiornato sul completamento della storia.

Negli ultimi era chiaro che Mashle stesse per finire: il cattivo finale aveva fatto la sua comparsa, le trasformazioni erano arrivate così come i power up del protagonista. Tutto ha seguito il solito canovaccio, fino alla fine dello scontro. E adesso è stato annunciato ufficialmente che Mashle raggiungerà il climax la prossima settimana. Mentre Manga Plus si prepara a pubblicare il capitolo 161 della serie domenica 25 giugno, i leak della rivista Weekly Shonen Jump hanno confermato che il capitolo 162 riceverà le pagine a colori e un numero di pagine aumentato rispetto al solito per festeggiare il climax della serie. Pertanto, il 2 luglio 2023 sarà la data che segnerà la fine di Mashle.

Il manga è in corso anche in Italia con Star Comics, mentre gli ultimi mesi hanno visto la pubblicazione della trasposizione animata.