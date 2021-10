Mashle: la hit di Shonen Jump debutta in Italia con Edizioni Star Comics

Serializzato dal 2020 sulle pagine dell’iconica rivista giapponese Weekly Shonen Jump di Shueisha, Mashle sta per fare il suo debutto italiano. A fine ottobre, la prima opera di successo di Hajime Komoto, che ha conquistato la Terra del Sol Levante, arriva nelle fumetterie, librerie e store online nostrani con Edizioni Star Comics.

In seguito all’annuncio estivo, finalmente Star Comics ha dato ai lettori una data ufficiale. Dal 20 ottobre, l’avventura magica di Mash approda in Italia. Per i pochi che non dovessero conoscerlo, Mashle è un action comedy fantasy che mixa saggiamente scene irriverenti a combattimenti degni del miglior battle shonen. Oltre a parodizzare i più famosi romanzi fantasy e a strizzare l’occhio agli invincibili eroi dei manga, come ad esempio Asta di Black Clover, l’opera di Komoto tocca anche tematiche come quelle dell’integrazione.

In un mondo in cui la magia è dominante e viene utilizzata persino per le azioni più banali, i pochi che non riescono a utilizzarla sono visti come una disgrazia, e per questo allontanati dalla società. Protagonista dell’avventura è Mash, un orfano senza poteri magici che, trovato da un anziano, viene cresciuto nel profondo della foresta. Quando questo segreto viene scoperto, per proteggere la vita di suo padre adottivo, Mash viene costretto a iscriversi alla prestigiosa Accademia Magica Easton.

Al prezzo di 4,50 euro, il primo volume di Mashle, disponibile anche in edizione variant cover, sarà venduto a partire dal 27 ottobre 2021. Il volume seguente, il secondo, arriverà invece il mese successivo, il 24 novembre 2021, anch’esso in variant.

Il 20 ottobre, una settimana prima dell’uscita ufficiale del primo volume e un mese prima dell’uscita del secondo, i primi due albi di Mashle saranno inclusi nel Mashle Cream Puff Pack, un box da collezione che al prezzo di 9 euro raccoglie le edizioni regular dei suddetti volumi.

E voi, comincerete questa nuova, straordinaria avventura magica firmata Hajime Komoto? Vi lasciamo ricordandovi che di recente Mashle ha superato i 2.5 milioni di copie in circolazione.