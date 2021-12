Mashle, Komi-san e Oshi no Ko: i candidati al premio Shogakukan 2021

In Giappone ci sono tanti premi per manga che, dopotutto, occupano gran parte della cultura letteraria e pop del paese. Ormai con cadenza annuale sono tanti i prodotti che vengono candidati e, giunti a fine anno, è il tempo di conoscere i candidati al premio Shogakukan 2021, giunto all'edizione numero 67.

Ecco l'elenco divulgato negli scorsi giorni dall'organizzazione. Nella sezione per bambini abbiamo:

Ritchi keikan kyasshu!

Harou! Maibeibii

Nella sezione per ragazzi invece alcuni dei titoli più famosi:

Mashle

Komi-san Can't Communicate

Battle Game in 5 Seconds

Nella sezione per ragazze invece i candidati sono:

Seishun Hebiroteshon

Queen's Quality

Promise Cenerentola

Kieta Hatsukoi

Infine, c'è la sezione generale con i lavori seinen, josei e altre tipologie:

Nigatsu no shosha

Chi ― Chikyu no undo ni tsuite ―

Mistery to iu re

Oshi no Ko

Mashle conferma quindi il buon momento, con l'IP di Weekly Shonen Jump che racimola qualche altra nomination. Anche Oshi no Ko è sulla buona strada, con la serie di Akasaka e Mengo che arriverà anche in Italia con J-POP. I vincitori verranno rivelati il 18 gennaio 2022, con un manga per ognuna delle quattro categorie su elencate. Ecco chi sono stati invece i vincitori allo Shogakukan Manga Award del 2020.