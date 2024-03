Mashle, Komoto celebra la fine dell'anime: arriva una Stagione 3?

Passato forse troppo in sordina nel 2023, la popolarità di Mashle è esplosa con la Stagione 2 dell'anime targato A-1 Pictures. La storia irriverente di Mash Burnedead ha conquistato tutti, ma la trasmissione della serie è giunta al suo epilogo. L'anime proseguirà, oppure si è fermato al capolinea?

Mashle: Magic and Muscle di Hajime Komoto è una delle serie manga di maggior successo di Weekly Shonen Jump. Serializzata dal 2020 al 2023, l'opera che fa da parodia a Black Clover, Harry Potter e One-Punch Man si compone di soli 162 capitoli. L'anime ha già raccontato tutta la storia?

Per celebrare la fine della seconda stagione dell'anime di A-1 e l'incredibile successo riscosso - sapete che l'opening di Mashle 2 è diventata virale? -, Hajime Komoto ha realizzato un'illustrazione speciale che ritrae il protagonista Mash e i suoi compagni Finn, Lance, Lemon e Dot.

Il segreto del successo di Mashle è l'unione di tanti generi diversi, ma la storia è realmente giunta alla fine? In questa seconda stagione anime abbiamo vissuto il Divine Visionary Selection Exam Arc, saga in cui Mash ha dovuto combattere per diventare un Illuminato Divino e che ha visto Innocent Zero invadere la Easton Academy.

La storia non è ovviamente finita. Mashle proseguirà con una terza stagione, che però non è ancora stata annunciata. Al momento l'anime ha coperto i primi tre archi narrativi, ma ne restano ulteriori due da raccontare. L'anime proseguirà con il Tri-Magic-Athalon Divine Visionary Final Exam Arc e poi successivamente con l'Eclipse Arc. Si tratta di due storie lunghe, per cui l'anime ha almeno altre tre stagioni anime in serbo.

