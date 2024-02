Mashle: Magic and Muscle si ferma! Quando tornerà l'anime fenomeno della stagione?

Dopo una buonissima prima stagione, Mashle è diventato virale con l'opening della Stagione 2 dell'anime. La serie fenomeno di questa stagione subisce però uno stop improvviso. Arrivano brutte notizie per gli spettatori. Questa settimana non ci sarà Mash a farci compagnia! Mashle: Magic and Muscle 2 è in pausa, ma quando torna?

Tratto dal manga di Hajime Komoto pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2020 al 2023, Mashle è una serie esilarante a metà tra Harry Potter e One-Punch Man. Il successo di Mashle si è fatto sentire soprattutto in questa stagione anime, quando con il debutto dei nuovi episodi è arrivata la hit Bling Bang Bang Born. La sigla, di tendenza sui social, ha avvicinato numerosi spettatori inconsapevoli a uno degli anime più divertenti degli ultimi anni. Purtroppo, però, ci sono cattive notizie, Mashle deve fermarsi.

Stando a quanto rivelato dalle pagine ufficiali social della serie, questa settimana non ci sarà alcun nuovo episodio di Mashle: Magic and Muscle 2. L'episodio 6 dell'anime, inizialmente programmato per sabato 10 febbraio 2024, arriverà una settimana più tardi, il 17 febbraio.

Fortunatamente non si tratta di problemi di produzione. L'esame per diventare Visionario Divino di Mash Burnedead non è in pericolo. Il motivo di questo ritardo pare sia da ricondurre a San Valentino. In occasione della festa degli innamorati andrà in onda uno speciale chiamato "Valentine Party" in cui peraltro si parlerà della serie.