Mashle: Magic and Muscles, un cosplay del forzuto protagonista Mash

Mash Burnedead, protagonista indiscusso di Mashle: Magic and Muscles, incarna l'essenza della forza e della determinazione in un mondo dominato dalla magia. Abbandonato per la sua mancanza di potere magico, Mash è cresciuto al di fuori della società, addestrato alla sopravvivenza dal suo mentore Regro Burnedead.

Il suo destino prende una svolta drammatica quando viene scoperto dal poliziotto Brad Coleman, che lo introduce al mondo della magia, portandolo alla prestigiosa Accademia Easton. Determinato a dimostrare il suo valore, Mash allena il proprio fisico fino a livelli estremi, che sfidano le capacità umane. Nell'attesa della possibile terza stagione di Mashle Magic and Muscles, diamo un'occhiata al personaggio nella rivisitazione del cosplayer nnnya.77.

In questo cosplay di Mash Burnedead da Mashle: Magic and Muscles, il protagonista ha fra le mani il suo cibo preferito, esattamente come nella serie anime: un bignè. Con uno sguardo stoico, questo ragazzo difficilmente mostra le sue emozioni al pubblico. Indossa l'uniforme dell'Accademia Easton con orgoglio, ma è durante gli allenamenti che svela la sua vera natura, vestendo semplicemente un body nero e dei pantaloncini bianchi.

Nonostante la sua apparenza intimidatoria, Mash è gentile e tranquillo. Difficilmente, mostra le proprie emozioni, ma quando la sua famiglia e i suoi amici vengono minacciati si innesca in lui un enorme senso di rabbia. Pur essendo diretto e spesso rude, il nostro protagonista dimostra una volontà di risolvere i conflitti pacificamente, senza ricorrere alla violenza. Avevate notato queste somiglianze fra Mashle ed Harry Potter?

