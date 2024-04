Mashle: Magic and Muscles, il manga vola: merito dell'anime e di Bling Bang Bang Born?

Il fervore intorno a Mashle: Magic and Muscles ha raggiunto vette sorprendenti: il fenomeno è iniziato a gennaio, insieme alla messa in onda della serie animata, e non accenna a fermarsi nemmeno di fronte alla sua recente conclusione. L'impatto dell'anime continua dunque a farsi sentire, soprattutto grazie al trend virale innescato dalla sua canzone di apertura.

Le vendite digitali dei volumi del manga Mashle: Magic and Muscles sono aumentate considerevolmente nelle ultime settimane, salendo di oltre dieci volte dopo la première della seconda stagione dell'anime. Questo incremento fenomenale è stato principalmente attribuito alla crescente popolarità online di Bling-Bang-Bang-Born, la canzone di apertura della seconda stagione eseguita dal duo hip-hop giapponese Creepy Nuts.

Nonostante la prima stagione di Mashle: Magic and Muscles avesse già una solida fanbase, la nuova stagione ha aperto le porte al grande pubblico. I creator sui social media hanno compreso il potenziale di "Bling-Bang-Bang-Born", dando vita ad un vero e proprio trend in cui ricreavano il buffo balletto di Mash, diventato successivamente popolare su piattaforme come TikTok, YouTube e Instagram. Imitare la coreografia della danza dell'anime è diventato un fenomeno diffuso, con "Bling-Bang-Bang-Born" utilizzato in oltre un milione di video su TikTok.

Questo fenomeno richiama alla mente epoche passate, come nel caso de La malinconia di Haruhi Suzumiya e la celebre danza nella opening Hare Hare Yukai, dove la notorietà di un anime è cresciuta esponenzialmente grazie a una canzone orecchiabile e a una coreografia interessante.

