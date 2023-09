Mashle: Magic and Muscles torna con una seconda stagione, ecco i nuovi personaggi

Mashle: Magic and Muscles ha fatto il suo debutto ufficiale nell'adattamento anime all'inizio di quest'anno come parte del programma anime della primavera 2023, ed è stato annunciato poco dopo l'episodio finale della prima stagione che una seconda stagione era già in lavorazione.

Attualmente previsto per il prossimo anno, Mashle: Magic and Muscles affronterà The Divine Visionary Selection Exam Arc della serie manga originale di Hajime Komoto quando presenterà in anteprima il suo nuovo episodio. Ciò significa che verranno aggiunti più personaggi al mix e ora i fan hanno potuto dare un primo sguardo ad alcuni dei nuovi volti in arrivo.

Mashle: Magic and Muscles Stagione 2 si sta preparando per la sua anteprima il prossimo anno come parte del programma anime dell'inverno 2024, ed è stata una delle tante nuove uscite anime presentate in anteprima durante il recente Aniplex Online Fest 2023 lo scorso fine settimana.

Anche se non è stato rivelato molto per la nuova stagione stessa, sono arrivati ​​i primi design dei personaggi per alcune nuove aggiunte che hanno preso parte all'esame di selezione del Divine Visionary con Ryoh Grantz, Orter Madl e Margarette Macaron. Tuttavia, nessun doppiatore è stato ancora annunciato.

"Questo è un mondo di magia. Questo è un mondo in cui la magia viene usata con disinvoltura da tutti. In una foresta profonda e oscura in questo mondo di magia, c'è un ragazzo che si sta allenando con determinazione. Il suo nome è Mash Burnedead , e ha un segreto. Non può usare la magia. Tutto ciò che voleva era vivere una vita tranquilla con la sua famiglia, ma un giorno le persone iniziano improvvisamente a cercare di ucciderlo e lui in qualche modo si ritrova iscritto alla Scuola di Magia. Lì, lui punta a diventare un "Divine Visionary", l'élite dell'élite. I suoi muscoli muscolosi lavoreranno contro i migliori e i più brillanti esponenti del mondo dei maghi? Si alza il sipario su questa fantasia magica fuori dal comune in cui il potere di essere ingannati schiaccia qualsiasi incantesimo!"