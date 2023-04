Mashle: il manga fantasy raggiunge un nuovo importante traguardo

In concomitanza con la pubblicazione in Giappone del volume 16 sono stati rivelati nuovi dati sulle copie in circolazione del manga Mashle: Magic and Muscle. Nato come una serie incentrata sull’umorismo e con diversi punti in comune con l’universo di Harry Potter e One-Punch Man, l’opera di Komoto si è ormai affermata, stabilendo un nuovo record.

In attesa di scoprire come lo studio d’animazione A-1 Pictures abbia adattato l’avventura di Mash Burndead e dei suoi compagni nell’Accademia di Magia Easton, il manga scritto e disegnato da Hajime Komoto ha raggiunto l’importante traguardo di 5 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. Un ottimo risultato, raggiunto nel corso di poco più di due anni di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, e che è destinata ad aumentare nei prossimi mesi, considerando l’impatto che l’anime avrà sulla richiesta dei primi volumi del manga.

Inoltre, sia per celebrare l’imminente debutto della serie su Crunchyroll, dove sarà anche disponibile coi sottotitoli in italiano, sia per commemorare la pubblicazione del sedicesimo volume, è stato pubblicato un nuovo video promozionale, disponibile in fondo alla pagina. Il video dalla durata di quasi due minuti introduce l’accademia di Easton, ambientazione principale della storia di Mash e compagni, attraverso diverse tavole del manga, parlando della loro esperienza in generale.

Diteci cosa ne pensate di questo grande risultato raggiunto dal manga di Mashle nei commenti. In conclusione, ecco l'ultimo trailer dell'anime di Mashle, e al leak relativo al numero degli episodi della serie.