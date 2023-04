Mashle, il manga sta per finire? Il cliffhanger lascia pochi dubbi

Weekly Shonen Jump propone sempre tanti manga nuovi ogni anno, che spaziano tra vari generi. Uno molto amato è l'action comedy e, negli ultimi tempi, a governare in questo ambito c'è stato Mashle, manga di Hajime Komoto che ha ottenuto un riscontro nettamente positivo, tanto da diventare anche un anime.

Proprio ad aprile è partito l'anime di Mashle: Magic and Muscles, tuttavia non va dimenticato che l'opera originale, il manga, è ancora in corso su Weekly Shonen Jump. Ma per quanto lo sarà? Gli ultimi eventi hanno portato i protagonisti a confrontarsi con Innocent Zero, il padre di Mash, che ormai è diventato l'essere definitivo grazie all'inglobamento di tutte le capacità dei suoi figli, in particolare quella del protagonista della serie che era il tassello che mancava.

Nonostante la resistenza, gli alleati del ragazzo sono caduti uno dopo l'altro, tuttavia sono riusciti a guadagnare abbastanza tempo da permettere a Mash di tornare in gioco. E ora c'è lo scontro finale tra Mash e Innocent Zero. In questo incrocio tra Harry Potter e One-Punch Man rivisitato in chiave shonen, sembra quindi giunto il momento dello scontro finale.

Mashle potrebbe infatti avviarsi verso il finale nel giro di qualche settimana, con il volume 16 che richiede soltanto qualche altro capitolo al suo completamento. Se questo fosse il punto conclusivo della storia, come il mangaka Hajime Komoto non ha mancato di confermare in passato, allora al manga restano dalle due o tre settimane ai tre mesi di serializzazione restanti.

E a voi è piaciuto Mashle, questo bizzarro manga comico con il protagonista più forte della magia stessa?