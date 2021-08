Mashle, il manga di Shonen Jump arriva in Italia con Star Comics

In casa Edizioni Star Comics ci sarà un autunno caldissimo. L’editore ha infatti annunciato che Mashle, la nuova hit di Weekly Shonen Jump, farà presto il suo debutto in Italia. Scritto e illustrato da Hajime Komoto, questo manga shonen mescola commedia e azione a suon di cazzotti, parodizzando e citando alcune delle opere fantasy più famose.

Mashle arriverà nel nostro territorio in una pazzesca edizione a tiratura limitata. Dal 20 ottobre, una settimana prima dell’uscita ufficiale del primo volume, Edizioni Star Comics lancerà il Mashle Cream Puff Pack, un box da collezione che include i primi due volumi e una cartolina lenticolare. Questo pacchetto speciale, che sarà disponibile esclusivamente in fumetteria, è l’occasione perfetta per lanciarsi in anteprima nel magico universo narrativo creato da Komoto.

Star Comics ha poi rivelato che i primi due numeri arriveranno anche in una bellissima versione con copertina Variant. Mashle n. 1 Magic Edition e Mashle n. 2 Muscles Edition arriveranno in fumetteria, libreria e store online rispettivamente il 27 ottobre e il 24 novembre, in contemporanea con l’uscita delle versioni regolari. Le due cover, illustrare dal sensei Hajime Komoto, sono arricchite da effetti speciali.

Mashle è ambientato in un mondo magico dove chiunque è in grado di utilizzare la magia, il fulcro di qualsiasi attività. Mash è però nato privo di magia e non è assolutamente in grado di praticare alcun incantesimo. Tuttavia, in una foresta lontana dalla civiltà, ha compensato questa sua mancanza con l’allenamento muscolare. Quando il suo segreto viene rivelato, la sua vita cambia totalmente: il protagonista è costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia con l’obiettivo di diventare lo stregone dell’anni, il nuovo “Illuminato Divino”.

