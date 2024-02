Mashle: Margarette Macaron è al femminile in questo cosplay originale

Nel mondo vivace dell'Easton Magic Academy, la scuola di magia frequentata da Mash in Mashle: Magic and Muscles emerge un personaggio intrigante: Margerette Macaron, uno studente del terzo anno e prefetto dell'Orca Dorm. Dietro la sua imponente figura si cela un segreto magico che sfida le aspettative.

Margerette è stato introdotto nelle ultime puntate di Mashle Magic and Muscles 2 come un ragazzo alto e dall'aspetto mascolino, capace di sfruttare la magia come se fosse un pentagramma, ricco di chiavi di violino e note musicali. Tuttavia, solo i lettori del manga che è tutto fuorché un personaggio marginale e, quando Mashle 2 tornerà dalla pausa, mostrerà al pubblico il suo vero potenziale. Nell'attesa, possiamo dare un'occhiata alla rivisitazione originale della cosplayer scarlett_vadania.

In questo cosplay di Margarette Macaron da Mashle: Magic and Muscles, il ragazzo è ritratto nella sua forma al femminile. Con una chiave di violino e delle note musicali tatuate sugli occhi, e una predilezione per i piercing alle orecchie, è impossibile non riconoscerlo. La sua bacchetta, modellata come la nota musicale, diventa lo strumento attraverso cui dirige la sua magia unica.

Con la capacità di creare note musicali esplosive o schermanti, può manipolare il suono stesso per scopi vari, come attutire una caduta o creare barriere protettive. Oltre alle note musicali, può evocare strumenti come un pianoforte, dimostrando un controllo magistrale su un'arte tanto espressiva quanto potente.