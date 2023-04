Mashle: Mash e compagni celebrano il 1° aprile in una simpatica visual

In arrivo il 7 aprile 2023 su Crunchyroll, l’anime di Mashle: Magic and Muscle è uno dei più attesi della stagione primaverile, e aspettato di assistere alle simpatiche imprese e disavventure di Mash Burndead e dei suoi compagni nell’accademia magica Easton, ecco una nuova illustrazione per festeggiare il pesce d’aprile.

Iniziata nel 2020 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la serie comica ideata da Hajime Komoto, con chiari riferimenti all’universo di Harry Potter e alla caratteristica principale del protagonista di One-Punch Man, ha da poco raggiunto le 5 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, un ottimo risultato che crescerà nei prossimi mesi grazie alla trasposizione di A-1 Pictures.

Ad ormai pochi giorni di distanza dal debutto della serie, sulla pagina Twitter ufficiale è stata pubblicata una nuova visual, come potete vedere in calce. Mash viene mostrato al centro, circondato dai suoi compagni vestiti esattamente come lui per confondere gli avversari presenti sullo sfondo e sulle torri dell’accademia.

Sebbene si possano distinguere chiaramente i tratti distintivi degli alleati del protagonista, la tipica capigliatura a caschetto, o fungo come viene sottolineato più volte nel manga, potrebbe creare effettivamente difficoltà ai nemici. Una trovata simpatica per celebrare il giorno del pesce d’aprile e promuovere allo stesso tempo l’anime, e i toni leggeri e scherzosi quasi onnipresenti. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

