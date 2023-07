Mashle: ecco perché i personaggi secondari sono il problema dell'anime

Mashle: Magic and Muscles è stato un anime comico satirico molto divertente della stagione anime della primavera 2023. I fan l'hanno immediatamente paragonato sia a One-Punch Man che a Harry Potter, come chiaramente inteso dall'autore originale, e ha avuto successo su molti livelli.

Tuttavia, nonostante il successo, l’opera presenta un problema: la scarsa rilevanza dei personaggi secondari all'interno della trama. Mash Burnedead è la stella che sta sconvolgendo il mondo magico, e in quanto tale riceve giustamente uno sviluppo più marcato rispetto agli altri personaggi dell’opera, ma non può essere l’unico personaggio che viene approfondito. Anche i suoi compagni di classe e amici dovrebbero avere un ruolo significativo e devono essere qualcosa di più di semplici personaggi simbolici per completare il cast. Personaggi come Lemon Irvine e Finn Ames possono e devono avere una risonanza tematica, proprio come il protagonista Mash.

Il peggior colpevole di questa mancanza di sviluppo è proprio Lemon Irvine. Apparsa all'inizio della serie, aveva avuto tutto il tempo per svilupparsi e approfondirsi come nuovo amico di Mash, ma purtroppo ciò non è accaduto. Ci si aspettava che i personaggi secondari avessero una maggiore importanza nella trama e che avessero un ruolo significativo nella crescita e nello sviluppo del protagonista.

Il manga di Hajime Komoto si è appena concluso, e in questo articolo potete trovare il riassunto degli ultimi capitoli di Mashle: Magic and Muscles e scoprire l'epilogo del viaggio del giovane Mash e dei suoi amici. Queste cancella le speranze di avere uno sviluppo approfondito dei personaggi secondari nell'opera originale.

Tuttavia, per l'anime la questione è differente. Se si discostasse un po' dal manga aggiungendo del materiale e riscrivendo i personaggi di supporto, questo adattamento potrebbe portare l'opera a un livello successivo. Ciò potrebbe anche soddisfare i fan che desiderano vedere un cast più equilibrato e una trama più ricca di sfumature. Recentemente è stato pubblicato un trailer che ufficializza la seconda stagione di Mashle: Magic and Muscles. Se tutto procedrà senza intoppi, la serie dovrebbe riprendere nel Gennaio del 2024.

In conclusione, nonostante il successo di Mashle: Magic and Muscles come anime comico satirico, il problema del mancato sviluppo degli amici di Mash non esalta il potenziale dell'opera. Tuttavia, c'è ancora speranza che l'anime possa correggere questa lacuna e offrire una versione più approfondita e coinvolgente del cast.