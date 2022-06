Mashle: primo poster per l'anime di magia a suon di pugni

Da diversi anni su Weekly Shonen Jump è in pubblicazione una serie particolare, il risultato di un mash-up molto unico tra il mondo magico di Harry Potter e quello satirico e parodistico di One-Punch Man. Hajime Komoto ha unito questi due universi e modi di fare per partorire Mashle, al momento uno dei manga di nuova generazione più popolari.

Il primo volume portato da Star Comics in Italia ha consolidato anche nel nostro paese l'icona di Mashle, un concentrato di forza bruta che riesce a soverchiare ogni magia. Ora però è tempo di vederlo anche al di fuori dei manga: un leaker aveva già rivelato l'annuncio di un anime per Mashle. Ora però è tempo di ufficializzazioni.

Su Weekly Shonen Jump è comparsa la prima locandina dell'anime di Mashle, disponibile in bassa risoluzione nella galleria in calce. Mentre alle sue spalle c'è un mondo che ricorda le vetrate e le scalinate di Hogwarts, al centro il protagonista Mashle spezza le bacchette degli altri maghi per dimostrare che i suoi bicipiti sono molto più forti di ogni magia loro possano lanciargli contro. In aggiunta, la serie è stata inserita sulla copertina di Weekly Shonen Jump, che potete sempre osservare nella galleria.

Siete pronti per quest'anime che porterà un concentrato di muscoli in un mondo magico?