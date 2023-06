Mashle: la seconda stagione è già in produzione? L'anime sarebbe vicino al rinnovo

Durato per quasi quattro anni, il manga di Mashle si è concluso. Hajime Komoto ha deciso di non tirare molto per le lunghe la sua storia, come aveva già anticipato più volte nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, proprio negli scorsi mesi è partito l'adattamento animato di 12 episodi, in occasione della stagione primaverile.

Il 30 giugno si concluderà anche la prima stagione dell'anime, con Mash che dovrà concludere la sua prima grande sfida nella scuola di Easton, cercando di evitare di farsi scoprire come non mago. Il manga, tuttavia, è ancora ben lontano dall'essere adattato completamente. Per questo sembra che all'orizzonte ci sia già una produzione della seconda stagione di Mashle.

Il leak arriva da alcune informazioni condivise dall'account Shonen Jump News, che parla di una "nuova serie" già in produzione per l'anime. Sicuramente, se tutto ciò dovesse essere vero, arriverebbe una conferma o successivamente alla fine della prima stagione oppure in occasione della Jump Festa di Shueisha di fine anno. In ogni caso, sembra che Mashle abbia avuto successo anche con l'anime, così com'è stato con il manga. Non resta che attendere e capire come proseguirà questo racconto magico e ironico.

Mashle è un manga comico e d'azione scritto e disegnato da Hajime Komoto. La serie segue le avventure di Mash Burnedead, un giovane mago senza poteri magici in un mondo in cui la magia è predominante. Il ragazzo si iscrive alla prestigiosa scuola di magia Easton, dove cerca di nascondere il suo segreto mentre si confronta con studenti talentuosi e maghi potenti. La serie combina azione, comicità e un tocco di satira per creare una storia divertente e avvincente.