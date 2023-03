Mashle: la serie avrà due cour? Il numero di episodi dell'anime secondo un leak

Il palinsesto primaverile accoglierà un esordiente tanto atteso dalla community di appassionati. Dopo aver conquistato le pagine di Weekly Shonen Jump, Mashle: Magic and Muscle di Hajime Komoto è pronto a stupire il pubblico con un adattamento animato prodotto da A-1 Pictures, reduce dall'anime di NieR: Automata.

Nel mese di aprile 2023 debutterà l'anime di Mashle, una delle produzioni più attese e dalle aspettative più altisonanti. La serie di Mashle verrà distribuita da Crunchyroll, che trasmetterà in simulcast streaming. Ma per quanto tempo andrà avanti la trasmissione?

Pare che Mashle goda di buona fiducia, poiché stando a indiscrezioni l'anime avrà una lunga durata. Secondo quanto riferito dall'esperto insider @oecuf0 l'anime di Mashle si estenderà per due cour. Al momento ciò non è ancora stato confermato ufficialmente, come non è ancora noto se queste due parti andranno in onda l'una successivamente all'altra, oppure con una pausa stagionale nel mezzo. Il fatto che l'anime di Mashle andrà avanti per due cour indica che presumibilmente vanterà una durata di circa 24-25 episodi totale, separati in due parti da 12 episodi ciascuna.

Che Mashle possa essere suddiviso in due cour è molto probabile, poiché con 15 volumetti del manga omonimo già pubblicati lo studio A-1 Pictures ha abbastanza materiale da adattare. Secondo voi Mashle, serie che si basa sull'azione e sul divertimento, riuscirà a competere in un palinsesto che godrà di produzioni eccezionali?