Mashle: la serie sarà distribuita da Crunchyroll, ecco il nuovo trailer

Il catalogo anime della primavera 2023 si arricchirà con Mashle: Magic and Muscle. L’opera di Hajime Komoto, nata come un’esilarante fusione tra il mondo magico di Harry Potter e l’incredibile potenza del protagonista come visto in One-Punch Man, verrà adattata da A-1 Pictures, e sarà distribuita attraverso la piattaforma Crunchyroll.

La conferma è arrivata direttamente dal sito, ormai un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’animazione giapponese o ne sia profondamente appassionato, attraverso il trailer disponibile in cima alla notizia. Intitolato “Cream Puff” il video parte con un frame dedicato esclusivamente ad un delizioso bignè, grande passione del protagonista se si esclude l’allenamento fisico.

Un simpatico discorso iniziale di Mash porta gli spettatori di fronte all’Accademia Easton, dove insegnerà ai suoi compagni, portati all’apprendimento della magia a differenza sua, come preparare degli ottimi bignè. Rivolgendo lo sguardo verso i fan, poi, Mash e il suo affiatato gruppo sfoggiano le loro divise pronti ad affrontare qualunque minaccia sul loro percorso per diventare il prossimo Illuminato Divino.

La fine del trailer conferma il debutto dell’anime su Crunchyroll nell’aprile del 2023, sebbene ancora non sia stata comunicata una data d’uscita precisa e ufficiale. Cosa ne pensate di questa aggiunta al catalogo Crunchyroll per la primavera 2023? Siete incuriositi dall’anime di Mashle? Ditecelo nei commenti.

Per finire, vi lasciamo ai character design e ai doppiatori dei personaggi principali.