Mashle: la serie raggiunge uno straordinario traguardo dopo l'epica conclusione

Iniziata nel gennaio del 2020 la serie Mashle: Magic and Muscle di Hajime Komodo ha ricevuto un’ottima accoglienza a livello mondiale, grazie soprattutto al connubio tra comicità e azione ideato da Hajime Komodo in un universo a metà tra il familiare, perché ispirato ad Harry Potter, e una simpatica originalità.

L’avventura di Mash Burndead, ragazzo nato senza capacità magiche in un mondo dove la stragrande maggioranza delle persone le hanno, si è conclusa col capitolo 162 il 3 luglio 2023, lasciando i lettori con un bel finale dopo un incredibile colpo di scena legato proprio al protagonista. Il 2023 è stato segnato però anche dal debutto dell’anime, prodotto dallo studio d’animazione A-1 Pictures, che ha contribuito non poco ad incrementare le vendite del manga di Komodo.

Infatti, come viene specificato nel post presente in fondo alla pagina, il manga di Mashle, concluso in 18 volumi, ha raggiunto la straordinaria cifra di 6 milioni di copie in circolazione. Risultato importante per una serie uscita da relativamente poco tempo, e destinato a crescere vista la popolarità dell’anime. Cosa ne pensate di questo aggiornamento sui dati del manga di Mashle? Fatecelo sapere nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che presto arriverà in Giappone il fanbook ufficiale di Mashle, con approfondimenti, schede dei personaggi, magie e nuove illustrazioni firmate da Komodo, e ai nuovi personaggi presenti nella seconda stagione dell’anime.