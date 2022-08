Mashle, primo sguardo all'accademia Easton: la bozza dell'ambientazione dell'anime

Poche settimane fa è stato annunciato un nuovo anime proveniente dalla scuderia di Weekly Shonen Jump. La rivista ha pubblicato a inizio 2020 il manga Mashle, una bizzarra fusione tra Harry Potter e One-Punch Man che fin da subito si era fatta notare. Col tempo, la sua popolarità è aumentata così tanto da far produrre una trasposizione animata.

La prima locandina di Mashle ha dato il via alle danze, con il povero mago incapace di usare la magia che si mostra anche in versione animata e non con lo stile del manga. In attesa di vedere il primo trailer della serie, la produzione ha deciso di promuovere il suo progetto con altro materiale tramite la propria pagina Twitter.

Sull'account ufficiale dell'anime di Mashle è stata caricata una bozza in bianco e nero dell'accademia Easton, la scuola - ispirata a Hogwarts di Harry Potter - dove avverranno tutte le vicende principali della serie. Posizionata su un lago e dall'aspetto palesemente occidentale, questa struttura è suddivisa in tante sezioni dove seguire le lezioni e dove sfidare gli altri studenti, oppure dove dormire.

Questo luogo sarà sempre presente, considerato che il manga è vicino alla conclusione e che sembra che l'anime di Mashle lo adatterà tutto, dall'inizio alla fine.