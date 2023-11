Mashle Stagione 2: l'anime ritorna con un trailer, ritorna la magia dei pugni di Mash

Con diversi milioni di copie distribuite in tutto il mondo, Mashle: Magic and Muscle è una delle serie più vendute di questi anni. La hit di Shonen Jump, che nella primavera di questo 2023 ha fatto il suo esordio con un anime, sta per fare il suo ritorno. Ecco il nuovo trailer della seconda stagione di Mashle.

Parodia di Black Clover, One-Punch Man ed Harry Potter, il manga di Mashle è giunto al termine già da diversi mesi con 162 capitoli pubblicati e 18 volumi tankobon distribuiti. La serie di Hajime Komoto proseguirà però con il riuscitissimo adattamento realizzato da A-1 Pictures.

Poco dopo la fine della trasmissione dei primi 12 episodi, l'anime di Mashle veniva rinnovato con una seconda stagione. Le divertenti atmosfere scolastiche della Easton Magic Academy non tarderanno a tornare. Secondo quanto rivelato dal nuovo trailer di Mashle 2, i muscoli di Mash sorprenderanno il pubblico dal mese di gennaio 2024.

Incapace di utilizzare la magia in un mondo nel quale gli incantesimi la fanno da padrona, Mash ha dalla sua parte delle capacità fisiche e atletiche fuori dalla norma, frutto di un duro e costante allenamento. Per avere salva la vita di suo padre, il ragazzo è stato costretto a iscriversi alla miglior scuola di magia del mondo per diventarne il miglior studente. A opporsi alla sua scalata al successo ci saranno però una lunga serie di nemici, tra cui Margarette Macaron, principale antagonista della seconda stagione di Mashle che possiamo già intravedere nel trailer in calce all'articolo. Ciò vuol dire che in questa parte dell'anime verrà raccontato anche il Divine Visionary Selection Exam Arc.