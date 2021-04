MASHLE è un successo: 1,4 milioni di copie stampate per la nuova hit di Shonen Jump

MASHLE è sempre più un successo, per la felicità di Shueisha che negli ultimi mesi sembra aver trovato un'altra grande hit per il suo settimanale Weekly Shonen Jump. Con 1,4 milioni di copie in circolazione, infatti, il manga è ora considerato come uno dei grandi big del futuro, e fortunatamente presto lo vedremo anche in Italia.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che MASHLE è un manga action/comedy scritto e disegnato da Hajime Komoto, attualmente in corso di serializzazione con 5 Volumi e 60 capitoli pubblicati. Star Comics ha annunciato che porterà il fumetto in Italia nel corso del 2021, e che il primo Volume sarà pubblicato in autunno.

MASHLE è un manga ambientato in un mondo alternativo in cui la magia viene utilizzata giornalmente da grandi e piccini, anche per svolgere le azioni più banali. In questo mondo nascere senza poteri è una disgrazia, e Mash, un bambino incapace di utilizzare la magia, viene cresciuto da un anziano eremita nel cuore di una foresta, per evitare che la società lo renda un emarginato. Il ragazzino si allena giornalmente e sviluppa un fisico da culturista e una forza sovrumana, ma un giorno si trova costretto - suo malgrado - a iscriversi all'Accademia Magica Easton per poter continuare a vivere con il suo padre adottivo.

Hajime Komoto è Shueisha hanno recentemente annunciato che il manga vanta 1,4 milioni di copie in circolazione da gennaio 2020 ad oggi, per una media di circa 100.000 copie stampate al mese. Si tratta di un successo straordinario, che sicuramente continuerà a crescere nei mesi a seguire. Vi ricordiamo che potete leggere i nuovi capitoli di MASHLE tutte le domeniche alle 18:00, solo su MangaPlus.